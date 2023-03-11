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Сегодня, 18:49

Главный тренер «Борнмута» о победе над «Ливерпулем»: «Немного расстроен, что мы забили только один гол»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Борнмута» Гари О'Нил прокомментировал победу над «Ливерпулем» (1:0) в матче 27-го тура АПЛ.

«Большой результат, безусловно. Улыбаюсь, в последнее время я не так часто улыбался после игр. Сегодня все сложилось в нашу пользу, и мы обыграли одну из лучших команд Англии. Но я немного расстроен, что мы забили только один гол. Мелкие погрешности были, но мы конкурентоспособны. Я верю, что мы останемся в лиге, и я уверен, что ребята тоже в это время», — приводит слова О'Нила ВВС.

«Борнмут» благодаря победе поднялся с последнего, 20-го места в турнирной таблице АПЛ на 16-е (24 очка). «Ливерпуль» занимает пятую строчку с 42 очками.

Футбол
ФК Борнмут
ФК Ливерпуль
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