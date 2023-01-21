Главный тренер «Брайтона» посоветовал Кайседо остаться в команде до лета

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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби выразил надежду, что клуб сможет повременить с продажей полузащитника Мойсеса Кайседо до летнего трансферного окна.
«Кайседо — очень важный игрок для нас. Надеюсь, он завершит сезон с нами, но всегда сложно быть уверенным.
Лучшим решением было бы, если он завершит сезон с нами. Ему же будет лучше, если он сменит команду летом», — цитирует Де Дзерби talkSPORT.
В нынешнем сезоне эквадорец провел за английский клуб 20 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Претендентами на Кайседо считаются «Челси», «Ливерпуль», а также «Ньюкасл», чей спортивный директор Дэн Эшуорт и приглашал Мойсеса в «Брайтон» два года назад.
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