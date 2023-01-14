Главный тренер «Брайтона» назвал фантастической игру футболистов в матче против «Ливерпуля»

Сегодня, 20:47
Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби оценил игру команды в матче 20-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (3:0).
«Игроки сегодня действовали фантастически. Я думаю, мы провели отличный матч. Но нельзя останавливаться на достигнутом. Всегда нужно стремиться к большему.
Теперь мы должны играть с «Лестером», и мы должны попытаться победить. Мы должны думать только так», — приводит слова тренера BBC.
«Ливерпуль» с 28 очками идет восьмым в турнирной таблице АПЛ, а «Брайтон» с 30 очками поднялся на 7-ю строчку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования