Главный тренер «Брайтона» прокомментировал информацию о предложении «Арсенала» по Кайседо

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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби отреагировал на интерес «Арсенала» к полузащитнику клуба Мойсесу Кайседо.
«Он сосредоточен только на «Брайтоне». Я понимаю, что у Мойсеса есть шанс перейти в топ-команду, но надеюсь, что он останется с нами до конца сезона. Считаю, что это лучшее решение и для него, и для нас», — приводит слова Де Дзерби журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» предложил 60 миллионов фунтов за 21-летнего игрока. На него также претендует «Челси», однако «чайки» отвергли предложение «синих» в размере 55 миллионов фунтов.
В нынешнем сезоне эквадорец провел за «Брайтон» 21 матч, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
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