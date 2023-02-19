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Сегодня, 09:28

Главный тренер «Брентфорда» Франк доволен игрой команды в матче с «Кристал Пэлас»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк поделился мнением о ничейном матче команды против «Кристал Пэлас» (1:1).

«Чувство, когда ты забиваешь на последней минуте игры, эти эмоции радуют, будоражат, но, с другой стороны, мы набрали всего лишь очко, и этому я не очень рад. Хорошо, что удалось продлить беспроигрышную серию. Это дарит положительную энергию», — цитирует Франка BBC Sport.

«Кристал Пэлас» идет на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков. «Брентфорд» расположился на 9-й строчке с 35 очками.

ФК Брентфорд
ФК Кристал Пэлас
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