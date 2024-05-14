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Сегодня, 12:40

Главный тренер «Брентфорда» Франк может возглавить «Манчестер Юнайтед»

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Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк является одним из кандидатов на аналогичный пост в «Манчестер Юнайтед», утверждает The Telegraph.

50-летний специалист хорошо себя зарекомендовал по работе в Англии. С момента своего назначения в «Брентфорд» в 2018 году Франк вывел клуб в АПЛ. Кроме того, у специалиста хорошие отношения с совладельцами «Манчестер Юнайтед». В случае, если руководство манкунианцев решит уволить Эрика тен Хага, кандидатура Франка будет одной из приоритетных.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Брентфорд» занимает 16-е место, набрав 39 очков в 37 встречах. В следующем матче команда примет «Ньюкасл».

Футбол
ФК Брентфорд
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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