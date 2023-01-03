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Сегодня, 09:12

Главный тренер «Брентфорда» после победы над «Ливерпулем»: «Впечатляет. Надо наслаждаться моментом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (3:1).

«Очень впечатляет, что мы смогли обыграть «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», сыграли вничью с «Тоттенхэмом», хотя там могли победить, и сейчас обыграли «Ливерпуль». Невероятно идти седьмыми. Учитывая календарь, это крайне впечатляет. Будем наслаждаться моментом, но, в то же время, нас ждет кубковый матч в субботу», — приводит слова Франка BBC Sport.

«Брентфорд» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 26 очков за 18 матчей.

Следующий матч команды состоится 7 января против «Вест Хэма» в рамках 1/32 финала Кубка Англии, начало — 20.30 мск.

Футбол
ФК Брентфорд
ФК Ливерпуль
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