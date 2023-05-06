Лэмпард: «Победа над «Борнмутом» — хороший шаг вперед. Я очень счастлив»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о победе над «Борнмутом» (3:1) в матче 35-го тура АПЛ.

«Я счастлив. Мы вступили в игру после тяжелого периода, это был тяжелый год, и нам предстоит еще много работы. Но выступление и результат в отдельности очень хороши, мы заслужили победу в игре. Это хороший шаг вперед для ребят. Я очень счастлив.

Есть несколько игроков, которые еще только осваиваются. Обычно в «Челси» один или два футболиста вливались в команду, а сейчас у нас их больше. Понятно, что команде трудно найти ритм и уверенность. Игроки должны объединиться, чтобы привести нас туда, где мы хотим быть», — приводит слова Лэмпарда ВВС.

«Челси» прервал серию из семи матчей без побед в чемпионате. Команда Фрэнка Лэмпарда набрала 42 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице.