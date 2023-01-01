Главный тренер «Челси» Грэм Поттер не захотел говорить о трансфере защитника «Монако» Бадиашиле

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер ушел от прямого ответа на вопрос про предстоящий трансфер защитника «Монако» Бенуа Бадиашиле.

«Пока кто-нибудь не скажет мне, что кто-то официально подписан, то будет неэтично что-то комментировать», — цитирует тренера Sky Sports.

В понедельник, 2 января, 21-летний француз должен пройти медосбледование, после чего о сделке будет объявлено официально. Защитник подпишет контракт с лондонским клубом до 2029 года.

В нынешнем сезоне французской лиги 1 защитник провел 11 матчей, в которых забил 2 гола.