Поттер: «В трудный период Хаверц отдавал всего себя. Это награда за его работу»

Сегодня, 15:23
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер оценил форму полузащитника лондонцев Кая Хаверца.
«Кай Хаверц находится в хорошем состоянии. В трудный период он отдавал всего себя. Это награда за его тяжелую работу», — цитирует Поттера журналист Фабрицио Романо.
В двух последних матчах «Челси» 23-летний немец отличился двумя результативными действиями. На его счету гол с пенальти в ворота дортмундской «Боруссии» (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов и победный мяч в матче с «Лестером» (3:1) в 27-м туре АПЛ.
Всего в активе Хаверца в нынешнем сезоне 35 матчей во всех турнирах, 8 забитых мячей и 1 голевая передача.