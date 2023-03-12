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Сегодня, 15:23

Поттер: «В трудный период Хаверц отдавал всего себя. Это награда за его работу»

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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер оценил форму полузащитника лондонцев Кая Хаверца.

«Кай Хаверц находится в хорошем состоянии. В трудный период он отдавал всего себя. Это награда за его тяжелую работу», — цитирует Поттера журналист Фабрицио Романо.

В двух последних матчах «Челси» 23-летний немец отличился двумя результативными действиями. На его счету гол с пенальти в ворота дортмундской «Боруссии» (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов и победный мяч в матче с «Лестером» (3:1) в 27-м туре АПЛ.

Всего в активе Хаверца в нынешнем сезоне 35 матчей во всех турнирах, 8 забитых мячей и 1 голевая передача.

Футбол
ФК Челси
Грэм Поттер
Кай Хаверц
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