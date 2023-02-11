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Сегодня, 18:05

Поттер: «Для нас это был шаг вперед по сравнению с предыдущей игрой»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер оценил игру команды в матче 23-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (1:1).

«Думаю, вы могли увидеть положительные моменты в нашей игре, особенно в первом тайме. Для нас это был шаг вперед по сравнению с предыдущей игрой, но нам есть куда двигаться дальше.

Мы находимся в процессе, когда настраиваем парней на скоростную игру. Способность поддерживать темп, является для нас вызовом, поэтому в игре были положительные моменты.

Мы должны продолжать работать. Сегодня были позитивные моменты и несколько хороших моментов. Мы станем лучше благодаря этому опыту», — цитирует тренера BBC.

«Челси» сыграл вничью третий раз подряд и занимает девятое место (31 очко, 22 матча) в турнирной таблице, «Вест Хэм» (20 очков, 22 игры) идет на 15-й позиции.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Челси
Грэм Поттер
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