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Сегодня, 21:43

Поттер: «После домашнего поражения со счетом 0:1 любая критика в ваш адрес понятна»

Иван Шитик
Корреспондент
Грэм Поттер.
Фото Reuters
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер отреагировал на критику в свой адрес после поражения в матче 24-го тура чемпионата Англии от «Саутгемптона» (0:1).

«После матча Лиги чемпионов нам пришлось внести некоторые изменения. У «Саутгемптона» был четкий план на эту игру. Они хорошо действовали, но наша игра была не такой, какой мы хотели, и я беру на себя такую же ответственность, как и все остальные.

После домашнего поражения со счетом 0:1 любая критика в ваш адрес понятна. Когда результаты не идут, это тяжело. Я не настолько самонадеян, чтобы сказать, что мнение болельщиков не стоит принимать всерьез. Моя работа — помогать команде. Правда в том, что мы сделали шаг назад в нашей игре.

Многие скажут, что проблема во мне, и я не буду говорить, что такое мнение не стоит высказывать. Мое дело — работать», — приводит слова тренера Football London.

ФК Саутгемптон
ФК Челси
Грэм Поттер
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