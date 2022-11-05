Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 11:34

Поттер об изменениях в игре «Челси»: «Вы должны быть готовы быть идиотом, когда что-то идет не так»

Грэм Поттер ответил на вопрос о изменениях в игре «Челси»
Руслан Минаев
Telegram Новости

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в 15-м туре АПЛ.

Специалист ответил на вопрос, будет ли он экспериментировать в этой игре.

«Я бы не сказал, что экспериментирую. У меня есть представление о том, как я хочу, чтобы мы играли в футбол. [Когда вы] пытаетесь сделать что-то новое, есть шанс, что что-то пойдет не так, к этому всегда нужно быть готовым.

Это звучит немного странно, потому что вы должны выглядеть как человек, который все знает. Но реальность прогресса и создания чего-то нового заключается в том, что вы должны быть готовы быть идиотом. [Ведь] если что-то идет не так — всю критику получаете вы. [Поэтому] вы должны иметь мужество сделать это и принять последствия», — сказал Поттер на пресс-конференции.

Матч «Челси» — «Арсенал» пройдет 6 ноября. Начало — в 15.00 мск.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
Грэм Поттер
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведева становится фаворитом «Ледникового периода». Все благодаря новому партнеру
Пьянство и разврат. Фото самого престижного фестиваля конного спорта в Австралии
Пользователи Twitter призвали отправить Бербок в отставку за слова о Путине
Число погибших при пожаре в Костроме возросло до 15
В Углегорске ДНР совершено покушение на судью Верховного суда региона
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Ньюкасл» готов вернуть Дубравку из «Манчестер Юнайтед»

Клопп попросил руководство «Ливерпуля» подписать Льоренте из «Атлетико»