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Сегодня, 19:07

Поттер — о матче с «Арсеналом»: «Я думаю, что Обамеянг с нетерпением ждет эту игру»

Поттер поделился ожиданиями от матча «Челси» с «Арсеналом»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в 15-м туре АПЛ.

«Обамеянг является важной частью команды для нас. Я понимаю интерес вокруг него, потому что это игра против «Арсенала». Я думаю, что он с нетерпением ждет матча. Это лондонское дерби, две хорошие команды. У «Арсенала» дела идут очень хорошо, и история делает эту игру интересной для Обамеянга», — приводит слова Поттера Goal.

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг выступал за «Арсенал» с января 2018 по январь 2022 года. Затем он перешел в «Барселону», а летом 2022 года подписал контракт с «Челси» до 2024 года.

Матч «Челси» — «Арсенал» пройдет 6 ноября. Начало — в 15.00 мск.

Источник: https://www.goal.com/en/news/aubameyang-excited-arsenal-reunion-chelsea-derby/bltbf0bce801dc3277d
Пьер-Эмерик Обамеянг
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
Грэм Поттер
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