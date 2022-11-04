Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в 15-м туре АПЛ.

«Обамеянг является важной частью команды для нас. Я понимаю интерес вокруг него, потому что это игра против «Арсенала». Я думаю, что он с нетерпением ждет матча. Это лондонское дерби, две хорошие команды. У «Арсенала» дела идут очень хорошо, и история делает эту игру интересной для Обамеянга», — приводит слова Поттера Goal.

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг выступал за «Арсенал» с января 2018 по январь 2022 года. Затем он перешел в «Барселону», а летом 2022 года подписал контракт с «Челси» до 2024 года.

Матч «Челси» — «Арсенал» пройдет 6 ноября. Начало — в 15.00 мск.