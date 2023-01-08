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Сегодня, 22:30

Грэм Поттер: «Манчестер Сити» — худший соперник, если твоя команда находится в кризисе»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер подвел итоги матча 1/32 финала Кубка Англии против «Манчестер Сити» (0:4).

«Манчестер Сити» — худший соперник, которого только можно представить, если твоя команда находится в кризисе. Именно поэтому со стороны может показаться, будто игроки не выкладывались на 100 процентов, но я работаю с ними и не ощущаю, чтобы кто-то из футболистов относился к делу с недостаточной ответственностью.

Мы переживаем непростой отрезок. Очевидно, что все хотят видеть более удачные результаты, и в такие моменты людям обязательно нужно искать крайних», — приводит слова тренера Football London.

В следующем раунде Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет с победителем матча «Оксфорд Юнайтед» — «Арсенал».

ФК Манчестер Сити
ФК Челси
Грэм Поттер
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