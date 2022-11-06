Грэм Поттер: «Арсенал» был лучше и заслужил победу»

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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер подвел итоги матча 15-го тура АПЛ против «Арсенала» (0:1).
«Мы провели не лучший матч. Но теперь нужно думать уже о следующей игре. Понимаем, что нам предстоит много работы.
Нам противостоял классный соперник. Не могу упрекнуть своих футболистов в отсутствии старания, но нам не хватило качества. «Арсенал» был лучше и заслужил победу», — цитирует тренера BBC.
«Челси» продлил серию без побед до четырех матчей, команда с 21 очком находится на седьмой позиции.
Методология
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