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Грэм Поттер: «Позитивный день, кроме того факта, что мы хотели взять три очка»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (0:0).

«Я считаю, что игра была хорошей. Доволен командой, энергией, тем, что мы пытались сделать. На «Энфилде» всегда тяжело.

Первый тайм мы имели преимущество, не повезло, что не забили гол.

Во втором тайме соперник перехватил инициативу. Затем мы кое-что подкорректировали и взяли снова игру под контроль, имели пару моментов. В целом, позитивный день, кроме того факта, что мы хотели взять три очка.

Тиагу Силва помогает Бенуа Бадиашиле, это только его вторая игра в АПЛ. То, что рядом с ним Тиагу, очень помогает», — цитирует тренера BBC.

«Ливерпуль» с 29 очками в 19 матчах располагается на восьмой строчке в таблице АПЛ, команда Грэма Поттера с 29 очками в 20 встречах занимает 10-е место.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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