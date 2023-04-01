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1 апреля, 23:48

Поттер о поражении «Астон Вилле»: «Я должен взять вину на себя»

Поттер посетовал на плохую реализацию «Челси» в матче с «Астон Виллой»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (0:2) в матче 29-го тура АПЛ.

«Игроки отдали все силы, брали на себя ответственность, старались, часто входили в штрафную, били, атаковали. Но первый пропущенный гол был очень плохим, и после него появились эмоции. Второй гол тоже принес разочарование, поскольку мы хорошо начали второй тайм.

Посмотрим, что можно делать лучше. В защите мы оставляли много свободных зон, но и сами создавали моменты, выходили один на один. Однако в том, что касается важнейшего элемента, голов, мы стали вторыми в этой игре. Я не люблю обвинять других, я должен взять ответственность на себя. Мы — команда, мы должны быть едины. Мы побеждаем и проигрываем вместе», — приводит слова Поттера ВВС.

«Астон Вилла» занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко. «Челси» располагается на 11-й строчке — 38 очков.

ФК Астон Вилла
ФК Челси
Грэм Поттер
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