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Сегодня, 19:34

Поттер о поражении от «Тоттенхэма»: «Это разочаровывающий результат для нас»

Ана Горшкова
Корреспондент
Грэм Поттер.
Фото Reuters
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (0:2) в матче 25-го тура АПЛ.

«Это была напряженная игра. Первый тайм был равным. Мы были лучше в течение первых 20 минут, а затем они включились в игру. В целом мы были довольны своей игрой, но начало второго тайма очень осложнило нам задачу. Мы старались и выкладывались, но не сделали достаточно для того, чтобы забить. В целом это разочаровывающее поражение для нас.

Мы чувствуем желание игроков изменить результат, но иногда бывают моменты, когда приходится страдать», — приводит слова Поттера ВВС.

«Челси» не выиграл ни одного из последних 8 выездных матчей АПЛ. У команды худшая выездная серия с марта 2001 года.

«Синие» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 31 очко в 24 матчах.

ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
Грэм Поттер
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