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Сегодня, 06:50

Поттер о свисте в адрес Кукурельи: «Он должен научиться справляться с критикой»

Грэм Поттер прокомментировал ситуацию с критикой защитника Марка Кукурельи
Руслан Минаев
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал ситуацию с критикой защитника Марка Кукурельи. Фанаты «синих» освистали испанца в матче 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1) и в игре первого раунда ЛЧ против «Боруссии» Дортмунд (0:1).

«Учитывая результаты команды и наше текущее положение, очевидно, что на кого-то обрушится основная доля критики. Нравится нам это или нет, но именно так это и работает.

Без болельщиков нет клуба, и они имеют право на свое мнение. Марк — взрослый парень, он все понимает. Он должен научиться легче переносить это, и мы постараемся ему помочь», — цитирует тренера журналист Football London Скотт Троттер.

В этом сезоне на счету Кукурельи 26 матчей и 2 результативные передачи.

ФК Челси
Грэм Поттер
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