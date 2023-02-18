Поттер о свисте в адрес Кукурельи: «Он должен научиться справляться с критикой»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал ситуацию с критикой защитника Марка Кукурельи. Фанаты «синих» освистали испанца в матче 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1) и в игре первого раунда ЛЧ против «Боруссии» Дортмунд (0:1).

«Учитывая результаты команды и наше текущее положение, очевидно, что на кого-то обрушится основная доля критики. Нравится нам это или нет, но именно так это и работает.

Без болельщиков нет клуба, и они имеют право на свое мнение. Марк — взрослый парень, он все понимает. Он должен научиться легче переносить это, и мы постараемся ему помочь», — цитирует тренера журналист Football London Скотт Троттер.

В этом сезоне на счету Кукурельи 26 матчей и 2 результативные передачи.