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Сегодня, 09:54

Поттер: «Жена в отпуске думала о том, как прекрасно мы проводим время, а я думал о «Челси»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о том, как прошел его отпуск.

«Лучше бы я отправился в отпуск с парой побед, я был бы лучшей компанией для моей бедной жены. Мв смотрели на Тихий океан, она думала о том, как прекрасно мы проводим время, а я думал о «Челси»!» — приводит слова Поттера журналист Фабрицио Романо.

«Челси» перед паузой на ЧМ-2022 проиграл три матча подряд в чемпионата Англии. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очков в 14 играх.

Также лондонский клуб проиграл «Манчестер Сити» (0:2) в матче 1/16 финала Кубке английской лиги и покинул турнир.

Первый матч после паузы «Челси» проведет 27 декабря против «Борнмута». Начало — в 20.30 мск.

Источник: Фабрицио Романо
Футбол
ФК Челси
Грэм Поттер
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