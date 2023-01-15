Поттер разговаривал с Мудриком по телефону, чтобы объяснить свой проект в «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер разговаривал по телефону с полузащитником «Шахтера» Михаилом Мудриком, сообщает инсайде Фабрицио Романо. Диалог состоялся несколько дней назад, в нем специалист объяснял украинскому футболисту свой проект в лондонском клубе.

14 января сообщалось, что «Челси» заплатит за Мудрика 70 миллионов евро, сумма трансфера может вырасти до 110 миллионов евро с учетом бонусов. Ожидается, что футболист подпишет контракт до 2030 года. Ранее 22-летнего игрока хотел подписать «Арсенал».

В сезоне-2022/23 Мудрик забил 10 голов и сделал 8 результативных передач в 18 матчах за «Шахтер» во всех турнирах.