Поттер разговаривал с Мудриком по телефону, чтобы объяснить свой проект в «Челси»

Сегодня, 08:29
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер разговаривал по телефону с полузащитником «Шахтера» Михаилом Мудриком, сообщает инсайде Фабрицио Романо. Диалог состоялся несколько дней назад, в нем специалист объяснял украинскому футболисту свой проект в лондонском клубе.
14 января сообщалось, что «Челси» заплатит за Мудрика 70 миллионов евро, сумма трансфера может вырасти до 110 миллионов евро с учетом бонусов. Ожидается, что футболист подпишет контракт до 2030 года. Ранее 22-летнего игрока хотел подписать «Арсенал».
В сезоне-2022/23 Мудрик забил 10 голов и сделал 8 результативных передач в 18 матчах за «Шахтер» во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования