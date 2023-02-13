Поттер: «В работе тренера нет долгосрочных перспектив»

Грэм Поттер считает, что в работе тренера нет долгосрочных перспектив

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер считает, что в его работе нет долгосрочных перспектив.

«В работе тренера нет долгосрочных перспектив. Примеру долгосрочных отношений есть, но есть и краткосрочные и среднесрочные перспективы, которые сложны с точки зрения результатов. Мы все хотим победить, включая болельщиков», — цитирует наставника журналист Низаар Кинселла.

«Челси» сыграл вничью третий раз подряд и занимает девятое место (31 очко, 22 матча) в турнирной таблице чемпионата Англии.