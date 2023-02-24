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Сегодня, 17:49

Грэм Поттер: «Я уже четыре месяца работаю под давлением»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о давлении из-за неудачных результатов команды.

«Я общался с владельцами. Все по-прежнему — они всегда меня поддерживали. Я уже четыре месяца работаю под давлением и получаю постоянные вопросы об их поддержке.

Болельщики расстроены. Это справедливо. Болельщикам не все равно. Когда они расстроены, то выражают свои эмоции.

Я не могу сказать ничего, что заставит болельщиков поддерживать нас, если они настроены против. Единственное решение — выигрывать матчи», — приводит слова тренера Sky Sports.

У лондонского клуба 1 победа в 10 последних матчах. Сейчас «Челси» занимает 10-е место в таблице АПЛ, набрав 31 очко за 23 матча.

ФК Челси
Грэм Поттер
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