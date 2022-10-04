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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер заявил, что ему очень нравится игра полузащитника команды Конора Галлахера.
«Мне очень нравится Конор. Он фантастический парень и очень хочет добиться успеха, играть за этот клуб, быть успешным в «Челси». Надеюсь, это только начало очень успешной карьеры в «Челси» для Галлахера», — приводит слова Поттера журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.
22-летний полузащитник является воспитанником «Челси». В этом сезоне АПЛ Галлахер сыграл за команду 6 матчей и забил 1 гол.
Контракт англичанина с синими рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает игрока в 30 миллионов евро.