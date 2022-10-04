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Сегодня, 07:54

Поттер — о Галлахере: «Фантастический парень, он очень хочет быть успешным в «Челси»

Поттер заявил, что ему очень нравится игра полузащитника «Челси» Галлахера
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер заявил, что ему очень нравится игра полузащитника команды Конора Галлахера.

«Мне очень нравится Конор. Он фантастический парень и очень хочет добиться успеха, играть за этот клуб, быть успешным в «Челси». Надеюсь, это только начало очень успешной карьеры в «Челси» для Галлахера», — приводит слова Поттера журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

22-летний полузащитник является воспитанником «Челси». В этом сезоне АПЛ Галлахер сыграл за команду 6 матчей и забил 1 гол.

Контракт англичанина с синими рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает игрока в 30 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1576908134173806594?s=20&t=i1SyTNHuOpAL8O6nOhMI0Q
Футбол
ФК Челси
Грэм Поттер
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