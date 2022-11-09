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Сегодня, 14:05

Грэм Поттер — о будущем «Челси»: «Мы находимся не в том положении, чтобы бороться за трофеи»

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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер заявил, что «синие» в настоящее время не в состоянии бороться за трофеи.

«Одной из причин моего перехода сюда, одной из многих, было то, что это фантастический клуб, потенциально один из лучших в мире, который может побороться за любой крупный трофей. Но я думаю, мы все знаем, что сейчас мы находимся не в том положении», — цитирует специалиста Goal.

Также тренер отметил большую разницу в очках между «Челси» и лидерами чемпионата Англии.

«Как это исправить? Благодаря тяжелой работе, боли, страданию, обучению, развитию, просто движению вперед — и именно поэтому мы здесь», — добавил Поттер.

По итогам 13 туров АПЛ «Челси» занимает 7-е место в турнирной таблице. Отрыв от лидера чемпионата — «Арсенала» составляет 13 очков.

ФК Челси
Грэм Поттер
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