Поттер заявил, что рассчитывает на Лукаку в следующем сезоне

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, что рассчитывает на нападающего Ромелу Лукаку, который выступает в «Интере» на правах аренды.

«Он все еще игрок «Челси» и мы, конечно же, следим за ним. Мы понимаем где он, он в аренде. Ромелу фантастический игрок, тот, кого мы знаем и кто нам нравится. Но опять же, мы должны вернуться к этому летом», — цитирует Поттера Canal+.

Лукаку арендован «Интером» до конца этого сезона. В 19 матчах за «нерадзурри» он забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.