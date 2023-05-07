КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:46

Лэмпард: «Тиагу Силва — отличный ориентир для молодых защитников»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о защитнике Тиагу Силве.

«Тиагу заслуживает похвалы во всех аспектах. Он классный, блестящий игрок. Об этом говорит его карьера, — цитирует Goal Лэмпарда. — Он блестяще работает над собой. У него также отличный ум и менталитет победителя, так что в последнее время он немного страдал, потому что он чувствует это. Он отличный ориентир для молодых центральных защитников, которые есть в нашей команде. Опять же, не могу сказать ничего, кроме похвалы Тиагу во всех аспектах».

Силва с 2020 года выступает за «Челси». Срок контракта 38-летнего бразильца с клубом рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

В этом сезоне защитник сыграл в 32 матчах во всех турнирах, отметился двумя голевыми передачами и получил две желтые карточки.

Тиагу Силва
Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами
В тяжелой атлетике отменяют все флаги. Теперь Россия не одинока
Глава минобороны Украины назвал сильную сторону российских солдат
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепре
В Ейске автомобиль взорвался при попытке задержать запершегося в салоне водителя
Минобороны опубликовало данные о размере зарплат контрактников в зоне спецоперации
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клопп: «Матч против «Брентфорда» был лучшей оборонительной игрой, которую я когда-либо видел»

Тен Хаг — о матче с «Вест Хэмом»: «Нам понадобится много энергии и хороший план на игру»