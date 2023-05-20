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Лэмпард: «Думаю, «Манчестер Сити» — лучшая команда в мире на данный момент»

Мария Гусева
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча 37-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

«Не знаю, можно ли считать «Манчестер Сити» величайшей командой в истории, но это, бесспорно, фантастическая команда, — цитирует Sky Sports Лэмпарда. — Нужно отдать должное их стабильности. В этом смысле они приближаются к понятию величайшей команды. С учетом той формы, в которой игроки «Манчестер Сити» находятся сейчас, против них не хочется ставить независимо от соперника. Думаю, что это лучшая команда в мире на данный момент».

Матч «Манчестер Сити» — «Челси» пройдет завтра, 21 мая. Начало встречи — 18.00 мск.

Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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