Мареска — о Кайседо: «Он лучший»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска после победы над «Тоттенхэмом» (1:0) в матче 10-го тура чемпионата Англии оценил игру эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо.

На 34-й минуте хавбек ассистировал бразильскому нападающему Жоао Педро, который забил единственный гол.

«Он лучший, я много раз говорил, это, конечно, лучшее, что есть у меня, мы судим о нем на поле, но он такой скромный, он такой хороший парень, он всегда готов помочь всем. Для меня он и Родри из «Манчестер Сити» на данный момент являются двумя лучшими опорными полузащитниками в мире», — сказал итальянский тренер на пресс-конференции.

23-летний Кайседо в сезоне-2025/26 в 19 матчах забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.