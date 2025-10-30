Мареска — об удалении Делапа в матче с «Вулверхэмптоном»: «У нас очень глупая красная карточка»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал удаление нападающего Лиама Делапа в гостевом матче с «Вулверхэмптоном» (4:3) в 1/8 финала Кубка английской лиги.

«На сегодня у нас очень глупая красная карточка, в которой не было необходимости. Безусловно, это был глупый фол, мы можем этого избежать. Неприятно, когда за это получают красную карточку, как сегодня. Две желтые карточки за семь минут. Я думаю, мы можем избежать и того и другого», — сказал итальянский специалист на пресс-конференции.

На 86-й минуте Делап, вышедший на замену на 61-й минуте, получил красную карточку.

В сезоне-2025/26 нападающий в 4 матчах не отметился результативными действиями.