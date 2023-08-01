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Сегодня, 21:42

Почеттино о новичке «Челси» Угочукву: «Посмотрим, сможет ли он остаться с нами или уйдет в аренду»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал подписание контракта с 19-летним полузащитником «Ренна» Лесли Угочукву.

«Он молодой и талантливый игрок. Пришло время оценить его до конца трансферного окна и посмотреть, сможет ли он остаться с нами или уйдет в аренду», — цитирует тренера пресс-служба «синих».

Соглашение француза с лондонским клубом рассчитано до июня 2030 года с возможностью продления еще на один сезон.

В сезоне-2022/23 полузащитник провел 35 матчей и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Маурисио Почеттино
ФК Челси
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