Почеттино — о ничьей с «Арсеналом»: «То, как «Челси» играл — это повод для гордости»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал ничью с «Арсеналом» (2:2) в матче 9-го тура АПЛ.

«Челси» потерял два очка. Мы были очень конкурентоспособны против очень хорошей команды, которая в прошлом сезоне боролась за победу в АПЛ. «Челси» — молодая команда, и я думаю, что то, как мы играли, это повод для гордости. Я не хочу видеть своих игроков расстроенными из-за того, что они потеряли два очка. Мы находимся в хорошем направлении. Важно показать людям, что мы можем конкурировать на этом уровне», — приводит слова Почеттино ВВС.

«Арсенал» с 21 очком занимает второе место в АПЛ. «Челси» с 12 очками идет на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.