Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 01:18

Почеттино — о ничьей с «Арсеналом»: «То, как «Челси» играл — это повод для гордости»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал ничью с «Арсеналом» (2:2) в матче 9-го тура АПЛ.

«Челси» потерял два очка. Мы были очень конкурентоспособны против очень хорошей команды, которая в прошлом сезоне боролась за победу в АПЛ. «Челси» — молодая команда, и я думаю, что то, как мы играли, это повод для гордости. Я не хочу видеть своих игроков расстроенными из-за того, что они потеряли два очка. Мы находимся в хорошем направлении. Важно показать людям, что мы можем конкурировать на этом уровне», — приводит слова Почеттино ВВС.

«Арсенал» с 21 очком занимает второе место в АПЛ. «Челси» с 12 очками идет на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

 
Полузащитник &laquo;Арсенала&raquo; Деклан Райс в&nbsp;матче против &laquo;Челси&raquo;. «Челси» и «Арсенал»: ничья по результату и эпичным ошибкам вратарей

 

Маурисио Почеттино
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
1
0
Читайте также
Умер бывший футболист «Манчестер Юнайтед» сэр Бобби Чарльтон
Махачев нокаутировал Волкановски, Чимаев победил Усмана на UFC 294
МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии
Упавшая на пути в метро Москвы женщина умерла
Разведчики ВС РФ провели рейд на правый берег Днепра и уничтожили пункт ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тен Хаг: «Шеффилд» играл по схеме, которую «МЮ» не ожидал»

Артета — о матче с «Челси»: «Арсенал» играл ниже своего уровня»