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Сегодня, 22:48

Почеттино: «Челси» нужно изменить ситуацию, и единственный способ — это упорная работа»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (0:1) в матче 6-го тура чемпионата Англии.

«Я не огорчен, просто разочарован. Я думаю, что до красной карточки мы были лучше. Команда выложилась полностью, нам нужно продолжать работать. Играть вдесятером всегда сложно. Нам нужно изменить ситуацию, и единственный способ, который я знаю, — это упорная работа. Единственное, чего нам не хватает, — это забитых мячей. Если мы будем продолжать упорно работать, то все изменится», — приводит слова Почеттино ВВС.

«Челси» не выигрывает на протяжении трех матчей АПЛ. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице с 5 очками.

Маурисио Почеттино
ФК Астон Вилла
ФК Челси
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