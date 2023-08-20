Почеттино: «Челси» владел мячом, создавал моменты, был лучше, но в итоге проиграл»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Вест Хэма» (1:3) в матче 2-го тура АПЛ.

«Это футбол. Таким командам, как мы, необходимо найти баланс. Игроки создали много моментов и хорошо действовали в первом тайме. Во втором тайме мы снова пропустили. В целом именно такую игру трудно объяснить. Мы владели мячом, создавали моменты, возможно, были лучше, но в итоге проиграли. Кроме того, травма Карни Чуквуэмека немного изменила команду. Я думаю, что мы станем сильнее и наверняка будем по-настоящему конкурентоспособны.

Красная карточка? Мы играли 20 минут в большинстве, но не создали достаточно моментов и пропустили с пенальти. Это плохо», — приводит слова Почеттино ВВС.

«Челси» с 1 очком идет на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре команда Почеттино 25 августа дома сыграет с «Лутоном».