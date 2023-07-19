Почеттино рассказал о диалоге с Мудриком после прихода в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о диалоге с вингером синих Михаилом Мудриком.

«Я разговаривал со многими игрокам. [Мудрик] мне показался действительно хорошим парнем — все еще очень молодым и с потрясающим потенциалом. Самое главное для него сейчас — заслужить доверие. Ему нужно понять, что мы [тренерский штаб] от него хотим. У нас было много бесед и я рад этому», — цитирует тренера Goal.com.

22-летний Мудрик перешел в «Челси» в зимнее трансферное окно. Он провел 17 матчей за лондонцев во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.