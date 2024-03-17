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17 марта, 21:29

Почеттино: «Челси» полностью заслуживает того, чтобы оказаться на «Уэмбли»

Алина Савинова
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от матча с «Лестером» в 1/4 финала Кубка Англии (4:2).

«Да, это было сложнее, чем ожидалось. Если бы мы реализовали все моменты, которые создали в первом тайме, думаю, игра была бы закончена уже через 45 минут. Но мы упустили слишком много моментов. Однако мы полностью заслуживаем того, чтобы оказаться на «Уэмбли», и теперь мы вернемся туда», — приводит пресс-служба клуба слова Почеттино.

Помимо «Челси», в 1/2 финала Кубка Англии вышли «Ковентри», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Полуфинальные матчи пройдут 20 апреля. Финал состоится 25 мая.

Источник: https://www.chelseafc.com/en/news/article/pochettino-we-deserve-to-be-back-at-wembley
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
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