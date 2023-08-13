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Сегодня, 21:38

Главный тренер «Челси» Почеттино не считает ничью с «Ливерпулем» справедливой

Алина Савинова
Маурисио Почеттино.
Фото Reuters
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 1-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1). Он отметил, что не считает ничью справедливым результатом.

«Не думаю, что это так. В целом мы заслужили большего. Мы чувствуем и удовлетворение, и разочарование в то же время, потому что хотели победить и заслужили это. Но это только начало. Было сложно с самого начала, но то, как мы росли в игре, как начали доминировать и выдавливать «Ливерпуль» все глубже и глубже, — этим я очень доволен», — заявил Почеттино.

19 августа «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом» в рамках 2-го тура чемпионата Англии. «Челси» встретится с «Вест Хэмом» 20-го числа.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/65928389
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Челси
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