Главный тренер «Челси» Почеттино не считает ничью с «Ливерпулем» справедливой

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 1-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1). Он отметил, что не считает ничью справедливым результатом.

«Не думаю, что это так. В целом мы заслужили большего. Мы чувствуем и удовлетворение, и разочарование в то же время, потому что хотели победить и заслужили это. Но это только начало. Было сложно с самого начала, но то, как мы росли в игре, как начали доминировать и выдавливать «Ливерпуль» все глубже и глубже, — этим я очень доволен», — заявил Почеттино.

19 августа «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом» в рамках 2-го тура чемпионата Англии. «Челси» встретится с «Вест Хэмом» 20-го числа.