Почеттино: «Надеюсь, что смогу остаться в «Челси» до самой смерти!»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о том, вернется ли он в «Тоттенхэм» перед завершением карьеры.

«Кто знает, кто знает. В футболе все как и в жизни: никогда не знаешь, что произойдет завтра. Нам нужно наслаждаться сегодняшним днем, и сейчас я стараюсь именно это и делать, а не заглядывать далеко в будущее. Но почему нет? Однако я надеюсь, что смогу остаться здесь [в «Челси»] до самой смерти!» — заявил тренер.

Почеттино работал в «Тоттенхэме» с 2014 по 2019 год. Затем он тренировал «ПСЖ», а в мае 2023-го стал главным тренером «Челси». Команда под руководством 51-летнего специалиста на данный момент занимает 13-е место в АПЛ, набрав 12 очков за 10 туров. 6 ноября «Челси» на выезде сыграет против «Тоттенхэма».