Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 07:19

Главный тренер «Челси» Поттер поделился мнением о хавбеке Маунте

Виктория Кравченко

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, что думает об полузащитника Мэйсона Маунта в этом сезоне.

«Когда я был тренером «Брайтона», я переживал о Маунте, когда мы играли против «Челси». У него всегда запредельный настрой, он отлично понимает пространство, здорово пасует и умеет забивать. Отличный игрок. Он очень любит этот клуб, уважает товарищей по команде», — цитирует Standard Sport Поттера.

В этом сезоне 23-летний англичанин провел 9 матчей в АПЛ, забив 2 гола и сделав 2 ассиста.

Мейсон Маунт
ФК Челси
Грэм Поттер
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Главный плейбой тенниса: он встречался с Шараповой, Боней и солисткой Pussycat Dolls
Небольшая победа России. Ничушкин, обвиняемый в употреблении допинга, невиновен
Миллиардер Экман объяснил Украине необходимость пойти на уступки РФ
NYT узнала об исключенных из антироссийских санкций «священных коровах» ЕС
Телеведущий в эфире набросился с критикой на Байдена за беспокойство об Украине
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Тен Хаг признался, что недоволен положением «МЮ» в АПЛ

Конте рассказал о настрое «Тоттенхэма» на матч с «МЮ»