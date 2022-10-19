Главный тренер «Челси» Поттер поделился мнением о хавбеке Маунте

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, что думает об полузащитника Мэйсона Маунта в этом сезоне.

«Когда я был тренером «Брайтона», я переживал о Маунте, когда мы играли против «Челси». У него всегда запредельный настрой, он отлично понимает пространство, здорово пасует и умеет забивать. Отличный игрок. Он очень любит этот клуб, уважает товарищей по команде», — цитирует Standard Sport Поттера.

В этом сезоне 23-летний англичанин провел 9 матчей в АПЛ, забив 2 гола и сделав 2 ассиста.