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Сегодня, 16:33

Главный тренер «Челси» Поттер: «Хаверц может играть на любой позиции»

Мария Гусева
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мнением о полузащитнике Кае Хаверце.

«В том-то и дело, что Кай еще молод и может играть на любой позиции, — цитирует Goal Поттера. — У него есть менталитет и все качества для этого. Я думаю, что он уверенный в себе игрок, но он также тот, кому нужно помочь. Он всегда делал все возможное, брал на себя ответственность. Он хочет учиться, хочет совершенствоваться и делает все возможное для команды. Он разумно, зрело справляется с трудностями».

Хаверц выступает за «Челси» с 2020 года. Срок контракта 23-летнего немца рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Хаверц провел 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу.

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ФК Челси
Грэм Поттер
Кай Хаверц
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