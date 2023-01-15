Поттер — о матче с «Кристал Пэлас»: «Это команда с отличными игроками, мы должны быть готовы к этому»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас». «Мы должны оправиться от прошлого поражения и идти вперед. «Кристал Пэлас» — команда с отличными игроками, мы должны быть готовы к этому. Они улучшили свою фазу атаки. Это очень конкурентоспособная команда», — цитирует пресс-служба «синих» Поттера. Матч «Челси» — «Кристал Пэлас» пройдет сегодня, 15 января. Начало встречи — 17.00 мск.