Сегодня, 10:07
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».
«Мы должны оправиться от прошлого поражения и идти вперед. «Кристал Пэлас» — команда с отличными игроками, мы должны быть готовы к этому. Они улучшили свою фазу атаки. Это очень конкурентоспособная команда», — цитирует пресс-служба «синих» Поттера.
Матч «Челси» — «Кристал Пэлас» пройдет сегодня, 15 января. Начало встречи — 17.00 мск.
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