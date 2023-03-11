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Сегодня, 12:34

Главный тренер «Челси» Поттер: «Обсуждения по поводу будущего Лукаку состоятся в конце сезона»

Мария Гусева
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о будущем нападающего Ромелу Лукаку, который в этом сезоне выступает за «Интер» на правах аренды.

«Ну, я пока об этом не думаю. Он в «Интере» и играет. Думаю, обсуждения и диалоги состоятся в конце сезона», — приводит слова Поттера журналист Альфредо Педулла.

Лукаку выступает за «Интер» с лета 2022 года. Срок арендного соглашения с 29-летним бельгийцем истекает в конце сезона-2022/23. Лукаку провел за итальянский клуб 17 матчей, забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.

«Интер» занимает второе место в чемпионате Италии, набрав 50 очков в 26 матчах.

Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
Грэм Поттер
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