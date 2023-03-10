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Сегодня, 19:36

Поттер — о возможном продлении контракта Маунта с «Челси»: «Лучше ему решать, что правильно»

Мария Гусева
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о переговорах с полузащитником Мэйсоном Маунтом о продлении контракта.

Ранее сообщалось, что клубу не удается договориться с 24-летним англичанином о пролонгации соглашения.

«Я разговаривал с ним много раз — ситуация, жизнь и футбол. Он фантастический человек, иногда такие вещи случаются. Лучше мне говорить мало, а ему решать, что правильно. Я знаю, что для него это важный контракт. Он должен принять правильное решение для него и его семьи», — цитирует журналист Фабрицио Романо Поттера.

В нынешнем сезоне Маунт сыграл 23 матча в АПЛ, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

Мейсон Маунт
Футбол
ФК Челси
Грэм Поттер
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