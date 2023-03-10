Поттер — о возможном продлении контракта Маунта с «Челси»: «Лучше ему решать, что правильно»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о переговорах с полузащитником Мэйсоном Маунтом о продлении контракта.

Ранее сообщалось, что клубу не удается договориться с 24-летним англичанином о пролонгации соглашения.

«Я разговаривал с ним много раз — ситуация, жизнь и футбол. Он фантастический человек, иногда такие вещи случаются. Лучше мне говорить мало, а ему решать, что правильно. Я знаю, что для него это важный контракт. Он должен принять правильное решение для него и его семьи», — цитирует журналист Фабрицио Романо Поттера.

В нынешнем сезоне Маунт сыграл 23 матча в АПЛ, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.