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Сегодня, 12:26

Поттер: «Пока Обамеянг в «Челси», он делает именно то, чего я от него ожидаю»

Мария Гусева
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о возможном уходе форварда Пьер-Эмерика Обамеянга из клуба.

«Мне нечего сообщить о продолжении карьеры Пьер-Эмерика. У меня нет новостей. Обамеянг тренировался с нами и тренировался хорошо. Он действительно профессионал, у него хорошие отношения с товарищами по команде. Пока он здесь, он делает именно то, чего я от него ожидаю», — цитирует Sky Sports Поттера.

Недавно 33-летний Обамеянг был исключен из заявки «Челси» на плей-офф Лиги чемпионов.

В сезоне-2022/23 форвард забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах за лондонский клуб. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
ФК Челси
Грэм Поттер
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