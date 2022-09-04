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4 сентября, 11:28

Тухель: «Чилуэлл оказал огромное влияние в матче, но он не готов»

Мария Гусева

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался по поводу формы защитника Бена Чилуэлла в нынешнем сезоне.

«Вернул ли Бен Чилуэлл свою оптимальную форму? По моему мнению, ему не хватает ритма и немного чувства игры, это то, что я вижу на тренировках. Игрок всегда думает, что он готов, но я думаю, что кое-чего еще не хватает. В матче против «Вест Хэма» он оказал огромное влияние», — цитирует Football London Тухеля.

«Челси» обыграл «Вест Хэм» в 6-м туре английской премьер-лиги (2:1), Чиллуэл отметился забитым голом.

25-летний англичанин выступает за «Челси» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативны передачи за клуб во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Чилуэлла в 38 миллионов евро.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Челси
Томас Тухель
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