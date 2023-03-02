Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал крупное поражение команды от «Арсенала» (0:4) в матче АПЛ.

«Сорок минут и гол из ничего. Я не принимаю решения засчитать второй гол, после которого игра ускользнула от нас. Когда ведешь 2:0, у тебя больше свободы действий.

«Арсенал» отлично играл, но они не могли сломить нас в течение 40 минут. Нам от этого приятно. Во втором тайме они показали, какая они команда.

Мы не наивны. Когда я пришел в команду, я знал, что тут не все так радужно. Работы много, я это знаю», — цитирует Дайча BBC.