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Сегодня, 06:32

Тренер «Эвертона» — о поражении от «Арсенала»: «Они не могли сломить нас 40 минут»

Главный тренер «Эвертона» Дайч оценил игру команды в матче с «Арсеналом»
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал крупное поражение команды от «Арсенала» (0:4) в матче АПЛ.

«Сорок минут и гол из ничего. Я не принимаю решения засчитать второй гол, после которого игра ускользнула от нас. Когда ведешь 2:0, у тебя больше свободы действий.

«Арсенал» отлично играл, но они не могли сломить нас в течение 40 минут. Нам от этого приятно. Во втором тайме они показали, какая они команда.

Мы не наивны. Когда я пришел в команду, я знал, что тут не все так радужно. Работы много, я это знаю», — цитирует Дайча BBC.

Лондонская команда одержала третью победу подряд и с 60 очками продолжает лидировать в АПЛ. «Эвертон» идет на 18-й строчке — 21 очко.

 

 

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Эвертон
Шон Дайч
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