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Сегодня, 06:07

Главный тренер «Эвертона» Дайч — о матче с «Фулхэмом»: «Мы потеряли свою энергию и веру в лучшее»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч отреагировал на поражение команды в матче 31-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:3).

«Они хорошо начали игру, а мы — нет. Мы включились в игру только к середине первого тайма, но это получилось достаточно удачно. Но после второго мяча мы начали сдавать. Это было ударом по менталитету игроков, поэтому мы потеряли свою энергию и веру в лучшее», — цитирует Дайча BBC Sport.

«Фулхэм» в гостях обыграл «Эвертон» — 3:1. В составе хозяев отличился Дуайт МакНил. За «Фулхэм» забили Харрисон Рид, Харри Уилсон и Дэниел Джеймс.

ФК Фулхэм
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