Лэмпард о матче с «Саутгемптоном»: «Это была не тактическая игра, а, скорее, борьба на футбольном поле»

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Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат матча 20-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (1:2).
«Очевидно, что такое исход разочаровывает, особенно когда ты ведешь со счетом 1:0. Это тяжелая игра, я думаю, обе команды испытывают большое напряжение.
Это была не тактическая игра, а, скорее, борьба на футбольном поле. Мы показали дух, а затем ранний гол во втором тайме меняет тон игры. Это была важная игра для нас, и мы проиграли.
Разговоры за пределами поля присутствуют, но то, что мы можем контролировать как персонал и игроки, находится на поле — и сегодня нас побили.
Когда вы беретесь за эту работу, вы понимаете ее природу. Я хочу все делать правильно. Я постараюсь сделать все, что в моих силах», — цитирует Лэмпарда BBC.
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