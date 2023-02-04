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Сегодня, 18:29

Главный тренер «Эвертона» Дайч о победе над «Арсеналом»: «Мы еще можем улучшить нашу игру»

Ана Горшкова
Корреспондент
Шон Дайч.
Фото Reuters
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Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в матче 22-го тура АПЛ.

Команда выиграла первый матч после увольнения бывшего наставника Фрэнка Лэмпарда и одержала победу впервые с октября 2022 года.

«Все дело в игроках, и они являются для меня центром внимания. Они многое взяли на себя на этой неделе. Минимальное требование — максимум усилий, и сегодня мы это увидели. Они были в таком положении, что это было неприятно для всех. Я все еще верю, что мы можем улучшить нашу игру.

Это дает нам платформу для движения вперед. Мы многое успели сделать на этой неделе. Добиться победы в матче с командой, занимающей первое место в лиге… Нам удалось стабилизировать игру», — приводит слова Дайча BBC.

«Эвертон» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ (18 очков).

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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