Главный тренер «Эвертона» Дайч о победе над «Арсеналом»: «Мы еще можем улучшить нашу игру»

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Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в матче 22-го тура АПЛ.
Команда выиграла первый матч после увольнения бывшего наставника Фрэнка Лэмпарда и одержала победу впервые с октября 2022 года.
«Все дело в игроках, и они являются для меня центром внимания. Они многое взяли на себя на этой неделе. Минимальное требование — максимум усилий, и сегодня мы это увидели. Они были в таком положении, что это было неприятно для всех. Я все еще верю, что мы можем улучшить нашу игру.
Это дает нам платформу для движения вперед. Мы многое успели сделать на этой неделе. Добиться победы в матче с командой, занимающей первое место в лиге… Нам удалось стабилизировать игру», — приводит слова Дайча BBC.
«Эвертон» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ (18 очков).
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